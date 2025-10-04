Три человека погибли в ДТП с лошадью в Башкирии

Автомобиль «Лада Приора» на ночной трассе в Башкирии столкнулся с лошадью и, перевернувшись, унес жизни водителя и двух подростков-пассажиров, сообщает прокуратура республики.

Три человека, включая двух подростков, погибли в результате аварии с участием автомобиля и лошади в Башкирии, передает РИА «Новости». Как сообщили в прокуратуре республики, трагедия случилась ночью на третьем километре автодороги Елбулак – Матвеевка – Бижбуляк.

По предварительной информации, 24-летний водитель «Лады Приоры» совершил наезд на лошадь на проезжей части. После столкновения водитель потерял управление, машина вылетела в кювет и перевернулась.

В результате ДТП водитель, а также его пассажиры – 17-летние девушка и юноша – скончались на месте. Прокуратура начала проверку по факту происшествия, чтобы выяснить обстоятельства трагедии и оценить исполнение законов о безопасности дорожного движения и защите несовершеннолетних.