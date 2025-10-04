Двигатель вырвало, люди сгорели: появились кадры жуткой аварии в Тольятти

Страшная трагедия произошла сегодня ночью в Тольятти. Автомобиль «Инфинити», в котором находились три человека, на огромной скорости врезался в дорожное ограждение и мгновенно загорелся. Шансов выжить не было ни у кого.

Как сообщили в прокуратуре Самарской области, ДТП случилось около 2:45 ночи 4 октября 2025 года на Обводном шоссе. По предварительным данным, легковой автомобиль «Инфинити» совершил наезд на дорожное ограждение, после чего произошло возгорание.

Фотографии с места происшествия свидетельствуют о чудовищной силе удара. Автомобиль буквально разорвало на части: искореженный и полностью выгоревший кузов лежит отдельно от двигателя, который вырвало из-под капота и отбросило на несколько метров. Все находившиеся в машине три человека погибли на месте.

В российском регионе произошло страшное ДТП с Infiniti

На место трагедии немедленно выехали правоохранительные органы и аварийно-спасательные службы. Их работу координировал заместитель прокурора Центрального района Тольятти Евгений Алимчев.

В настоящее время следственная группа устанавливает все обстоятельства произошедшего. Ход доследственной проверки взят прокуратурой района на особый контроль.