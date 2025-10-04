В Приморском крае автобус с детьми попал в ДТП с двумя большегрузами

ДТП с участием двух большегрузов и пассажирского автобуса, перевозившего детей, произошло в городе Дальнереченск Приморского края. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Инцидент произошел вечером 4 октября на 349 км автодороги А-370 «Уссури». Столкнулись пассажирский автобус, следовавший в сторону Хабаровска, и два грузовика.

«Водитель одного из большегрузов, не выдержав дистанцию, допустил столкновение с автобусом, следовавшим в попутном направлении, в результате чего автобус столкнулся с другим впереди движущимся большегрузом», — сказано в сообщении прокуратуры.

Отмечается, что в момент аварии в автобусе находились 8 пассажиров, 6 из которых несовершеннолетние (2011 и 2013 г.р.).

Сейчас пассажирам оказывают медицинскую помощь. О состоянии пострадавших пока не сообщается.

На опубликованных кадрах видно, что у желтого микроавтобуса, попавшего в аварию, смяты капот и задняя часть. На борта транспортного средства нанесены надписи «Дети».