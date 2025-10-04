В Москве в I полугодии 2025 года снизилось число ДТП с участием такси

Количество ДТП в Москве за январь-июль 2025 года снизилось на 7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Статистику публикует столичный дептранс в День московского такси.

"На 7% снизилось количество ДТП с участием такси за первое полугодие 2025 года по сравнению с прошлым годом", - говорится в Telegram-канале ведомства.

Там же добавили, что свыше 1,7 млн пассажиров пользуются услугами такси в сутки. В сервисе доступны тарифы для всех категорий граждан. Среднее время подачи машины в столице составляет от четырех до семи минут. Более 200 тыс.

профессиональных водителей прошли обязательную аттестацию и работают в сервисе, а средний возраст автомобиля составляет 3,2 года.

Заммэра столицы Максим Ликсутов поздравил сотрудников таксомоторной отрасли с праздником и сообщил, что Москва - один из мировых лидеров по уровню развития сервиса такси. За последние пять лет спрос на поездки вырос на 95%.