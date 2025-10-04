Известная блогерша разбилась в ДТП в свой день рождения

В Бразилии в автокатастрофе погибла известная блогерша Луана Араужо. Трагедия произошла 26 сентября на трассе BR-116. Грузовик с помидорами вынесло на встречную полосу, и он столкнулся с легковым автомобилем блогерши, пишет Diário de Pernambuco.

© Московский Комсомолец

В результате аварии погибли все трое пассажиров машины: 29-летняя Луана, которая отмечала свой день рождения, её жених - немецкий предприниматель Корбиниан Денглер, и 24-летний риэлтор Хербсон Нунес Неграо.

Луана Араужо была известна в соцсетях своими постами о моде и путешествиях.

14-летняя блогерша с миллионами подписчиков умерла после 11 лет борьбы с раком

По предварительной версии полиции, водитель грузовика мог потерять управление из-за усталости или технической неисправности. Расследование обстоятельств аварии продолжается.