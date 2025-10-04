Мужчина-пешеход погиб в ДТП на МКАД

Молодой человек погиб в результате дорожно-транспортного происшествия на 89-м километре МКАД. Об этом в субботу, 4 октября, сообщили в Telegram-канале столичной Госавтоинспекции.

По предварительным данным, 26-летний мужчина остановился на трассе из-за технической неисправности автомобиля Cherry и вышел на проезжую часть. В этот момент водитель автомобиля Changan совершил наезд на пешехода. Молодой человек скончался на месте от полученных травм.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа, говорится в сообщении.

Ранее на 108-м километре автодороги Москва — Дмитров — Дубна произошло ДТП с участием двух легковушек. В этой аварии пострадали люди, ехавшие в машине марки «Пежо».