Мигрант на автомобиле сбил подростка, переходившего дорогу

В городе Сестрорецке Ленинградской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием несовершеннолетнего пешехода. Инцидент случился на улице Володарского, где водитель кроссовера совершил наезд на пятнадцатилетнего подростка, сообщает "Фонтанка".

Как видно с записей камер видеонаблюдения, школьник переходил проезжую часть по предусмотренному для этого месту.

Остановившийся автобус пропустил юношу, однако следующий за ним автомобиль не снизил скорость и сбил подростка. Примечательно, что в этот день молодой человек отмечал свой день рождения.

В результате наезда пятнадцатилетний пешеход получил серьезные повреждения и был доставлен в медицинское учреждение в тяжелом состоянии. По предварительной информации, за рулем автомобиля находился 27-летний гражданин Таджикистана.

В настоящее время по данному факту проводятся необходимые проверочные мероприятия, устанавливаются все обстоятельства случившегося.