Грузовик насмерть сбил подростка на электросамокате в Домодедове

Грузовик насмерть сбил 17-летнего юношу на электросамокате в городском округе Домодедово. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

ДТП произошло примерно в 12:50 по московскому времени в одном из дворов на улице Текстильщиков. Предварительно установлено, что подросток двигался на электросамокате по придомовой территории и столкнулся с грузовым автомобилем.

Сейчас сотрудники Госавтоинспекции проводят необходимые мероприятия для выяснения всех обстоятельств произошедшего. По итогам проверки будет принято соответствующее решение в соответствии с законодательством.

До этого в центре Москвы двое самокатчиков сбили женщину с коляской. В результате происшествия у ребенка диагностированы ссадины и ушибы. После наезда нарушители скрылись с места происшествия, один из них закрыл номер самоката ногой. Кикшеринговая компания установила все данные об этой поездке и заблокировала аккаунт нарушителя, а также выписала ему штраф.