Массовая авария произошла на МКАД, перевернулся грузовик

На внешней стороне 80 км МКАД столкнулось несколько автомобилей, один из них опрокинулся. Об этом сообщает столичный департамент транспорта.

Обстоятельства произошедшего и официальная информация о пострадавших уточняются. СМИ сообщают, что один человек госпитализирован, еще одного осматривают медики.

На место аварии прибыли городские оперативные службы. Движение в районе ДТП было восстановлено спустя 40 минут.

Появилось видео с места аварии. На кадрах видно, что водитель легкового автомобиля при обгоне «притерся» к грузовику, его машину занесло, и она поехала поперек трассы, сталкиваясь с другими авто.