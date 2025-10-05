Трое подростков погибли в ДТП в Белгородской области

Трое подростков погибли в результате ДТП в Белгородской области. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции региона.

© телегам-канал "УМВД России по Белгородской области"

Среди погибших оказались юноши 2009 и 2013 годов рождения, а также девочка 2010 года. Все скончались на месте аварии до приезда врачей.

Помимо этого, несовершеннолетний водитель автомобиля и еще один пассажир 2009 года рождения были госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

Предварительно выяснилось, что 15-летний подросток на автомобиле Nissan Tiida, который принадлежит его отцу, не справился с управлением, выехал на обочину, врезался в дерево и наехал на забор частного дома.

