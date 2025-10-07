Три человека пострадали в массовом ДТП на трассе Югры

В Нефтеюганском районе на трассе Тюмень – Ханты-Мансийск 6 октября столкнулись четыре машины. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Югры.

Авария произошла на 701-м километре трассы Тюмень – Ханты-Мансийск. Там водитель «Лады» не выбрал безопасную дистанцию и столкнулся с автомобилем Toyota. В результате ДТП иномарка задела попутные машины «УАЗ» и Nissan, которые двигались навстречу.

В результате столкновения пострадали трое человек. Обстоятельства аварии выясняют автоинспекторы.

Ранее сообщалось, что пожилой водитель иномарки погиб при столкновении с «Газелью» в Нижневартовске. Отмечается, что водитель скончался на месте аварии.

