Шесть человек ранены в результате ДТП на трассе А130

Вечером 5 октября на 164-м километре трассы А130 Москва-Малоярославец-Рославль в Медынском округе 19-летний водитель Hyundai Solaris выехал на встречную полосу и врезался в Kia Cerato, за рулем которого был 39-летний мужчина.

© Калуга 24

По данным управления Госавтоинспекции по Калужской области, травмы получили виновник ДТП, два его пассажира, одному из которых 17 лет, а второму — 18, а также водитель Kia Cerato и два пассажира этой машины — 36-летняя женщина и трехлетний ребенок. Пострадавшим оказана медпомощь, сейчас полицией проводится административное расследование.