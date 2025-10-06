Во Владивостоке произошло ДТП с пассажирским автобусом

Госавтоинспекция Владивостока устанавливает обстоятельства ДТП с участием пассажирского автобуса. Об этом сообщает УМВД России по Приморскому краю.

Инцидент произошел на улице 1-я Дачная. По предварительным данным, 21-летний водитель Nissan Vanette не выдержал безопасную дистанцию и врезался в рейсовый автобус Zhong Tong, который двигался спереди.

В момент аварии в салоне автобуса находились пассажиры. По предварительным данным, никто из них не пострадал. Травмы получил водитель маршрутного транспорта, его госпитализировали.

По факту ДТП проводится административное расследование.