Три человека погибли в ДТП с грузовиком в Смоленской области

В понедельник, 6 октября, в аварии в Смоленской области погибли три человека, сообщили в управлении МЧС по региону.

Как пояснили в ведомстве, на 375 километре автодороги М-1 в Смоленском округе столкнулись две легковые машины и грузовик. Также два человека получили ранения.

Как пишет ТАСС со ссылкой на полицию, по предварительной версии, водитель автовоза Foton при развороте не пропустил Lada Kalina. Легковую машину отбросило на встречную полосу, где она врезалась в "Москвич".

МЧС ликвидировало разлив технических жидкостей с дороги и отключило аккумулятор в легковом авто для предотвращения вероятного пожара.

Обстоятельства аварии устанавливают сотрудники ГАИ.