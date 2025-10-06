На юго-западе Москвы опрокинулся самосвал с мусором

На юго-западе Москвы опрокинулся самосвал. Об этом сообщает Telegram-канал «Москва на дорогах».

«В ЖК «Бунинские кварталы» прямо посреди дороги прилег самосвал», — говорится в публикации.

На размещенных кадрах видно, что в результате аварии на дорогу высыпался мусор, который вез самосвал. Причины опрокидывания автомобиля неизвестны.

До этого в Москве стало известно о жесткой аварии с участием легкового автомобиля.

Инцидент произошел на Дмитровском шоссе. По данным издания, легковой автомобиль столкнулся с грузовиком.

На кадрах с места инцидента заметно, что грузовик серьезно пострадал, на передней части есть крупные повреждения.

