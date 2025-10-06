Американская студентка Крист Цукахары погибла в горящем Tesla Cybertruck после аварии в Калифорнии. Инцидент повлек за собой судебные иски против производителя электромобилей. Родители погибшей утверждают, что дочь сгорела заживо из-за отказа электронной системы открывания дверей, которая заблокировала ее внутри автомобиля после потери питания.

В калифорнийском городе Пьедмонт группа студентов колледжа возвращалась домой на Tesla Cybertruck, когда автомобиль на высокой скорости врезался в подпорную стену и дерево.

Столкновение было настолько сильным, что электромобиль мгновенно загорелся. Согласно судебным документам, 19-летняя Криста Цукахара, находившаяся на пассажирском сиденье, пережила первоначальное столкновение и оставалась в сознании, но оказалась в смертельной ловушке — электронная система открывания дверей полностью отказала из-за отключения питания. Водитель Сорен Диксон и еще один пассажир Джек Нельсон погибли мгновенно после столкновения.

Тогда свидетели аварии пытались помочь, и одному из них даже удалось разбить веткой дерева лобовое стекло, что позволило спасти четвертого пассажира Джордана Миллера. Однако девушка скончалась от отравления угарным газом и термических ожогов, находясь в полном сознании всего в нескольких сантиметрах от свободы. Как отмечает адвокат семьи Роджер Дрейер, «это просто ужасная история. Tesla знает, что это произошло и что это произойдет в будущем, и они ничего не делают, кроме как продают автомобиль с системой, которая заманивает людей в ловушку».

Тогда родители погибшей студентки Карл и Ноэль Цукахара подали иск против Tesla в Верховный суд округа Аламеда, в котором подробно описали конструктивные недостатки автомобиля. Двери Cybertruck, как и других моделей Tesla, работают от 12-вольтовой батареи и не имеют функционального, доступного и заметного механизма ручного открывания. В иске содержится более 30 примеров известных проблем с дверными системами Tesla, а компания обвиняется в «сознательном пренебрежении» безопасностью потребителей, поскольку производитель годами знал о потенциальной опасности. Высокотехнологичный дизайн дверей без ручек, открывающихся нажатием кнопки, делает их особенно уязвимыми при авариях.

В тот же день отдельный иск против Tesla подали родители другого погибшего студента — Тодд и Станни Нельсон. Оба судебных процесса требовали от производителя электромобилей выплаты значительных компенсаций и привлечения к ответственности за небезопасную конструкцию транспортных средств. Представители дорожного патруля Калифорнии ранее заявляли, что в крови всех четверых жертв были обнаружены наркотические вещества, алкоголь и другие вещества, а причиной аварии назвали нарушение правил вождения и превышение скорости. Однако, как подчеркивает адвокат Дрейер, у семей погибших остаются «очень, очень веские доводы» против Tesla, поскольку конструктивные недостатки автомобиля напрямую способствовали гибели людей.

Напомним, что пикап, представленный в ноябре 2023 года, продолжает сталкиваться с техническими проблемами. В 2024 году было отозвано более дюжины автомобилей, а продажи значительно снизились. Национальная администрация безопасности дорожного движения начала расследование в отношении модели Model Y 2021 года выпуска после многочисленных жалоб владельцев на невозможность открыть двери. В некоторых случаях родителям приходилось разбивать окна, чтобы вытащить детей из салона.