Скорая помощь попала в ДТП из-за пешехода в Нижнем Новгороде

Машина скорой медицинской помощи попала в ДТП из-за пешехода, который пытался перебежать дорогу в неположенном месте в Нижнем Новгороде. Об этом сообщил представитель сферы здравоохранения Алексей Никонов.

Ранее в социальных сетях появились кадры с места аварии. На них видно, что у машины сильно помят бампер. Очевидцы утверждали, что автомобиль врезался в столб. Сейчас стало известно, что причиной инцидента стала попытка избежать столкновения.

Водитель скорой помощи ехал со включенными спецсигналами, когда на дорогу выбежал человек, пытавшийся пересечь проезжую часть. Чтобы не сбить его, пришлось вывернуть на обочину.

Кроме того, по словам Никонова, подобные случаи на перекрестке улиц Львовской и Дружаева происходят регулярно.

Ранее мы сообщали о том, что пожилая женщина попала под колеса такси на улице Щербинки-1 в Нижнем Новгороде.

Самые интересные и срочные новости читайте в Telegram-канале «В городе N»