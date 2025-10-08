Под Красноярском в ДТП с несколькими машинами погиб человек

В ДТП в Емельяновском районе, где из грузовика высыпался уголь, в результате чего на неровном участке дороги несколько машин попали в аварию, один человек погиб, еще трое получили травмы. Об этом сообщила Госавтоинспекция Красноярского края.

"Полицейские устанавливают обстоятельства смертельного ДТП в Емельяновском районе. Авария произошла <...> на 798-м км автодороги Р-255 "Сибирь". <...> В результате ДТП три человека пострадали. Водитель первой легковушки скончался на месте", - говорится в сообщении.

Сотрудники Госавтоинспекции установили, что по трассе передвигался грузовой автомобиль с прицепом. Водитель не справился с управлением, перевозимый в прицепе уголь высыпался на дорогу, создав этим неровный участок трассы.