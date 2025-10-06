В Москве машина скорой помощи перевернулась после ДТП
Машина скорой помощи перевернулась после ДТП на Большой Серпуховской улице в Москве, пострадавших нет.
Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах.
"ДТП произошло на Большой Серпуховской улице в районе дома 31, корпус 10. Предварительно, машина скорой помощи перевернулась после столкновения с другим транспортным средством. Пострадавших нет", - сказал собеседник агентства.
Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются. На месте аварии работают оперативные службы, движение затруднено.