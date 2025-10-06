Иномарка врезалась в легковушку и чуть не вылетела в реку Яузу в Москве

Водитель Honda не совладал с управлением, столкнулся с другим автомобилем на дороге и чуть не вылетел в реку Яузу в районе набережной Говорухина в столице.

© Вечерняя Москва

Об этом в понедельник, 6 октября, сообщили в Telegram-канале Readovka.

— На севере Москвы в районе набережной Говорухина водитель белого авто не справился с управлением и вылетел со 2-го Ростокинского моста на набережную, — говорится в публикации.

Машина не оказалась в воде благодаря тому, что зацепилась за дорожное ограждение и дерево. Водителя автомобиля госпитализировали. На месте находятся сотрудники полиции, которые выясняют обстоятельства инцидента.

Ранее другой автомобилист потянулся за упавшим телефоном во время движения и не уследил за дорогой. Это привело к тому, что водитель не справился с управлением, а машина вылетела в пруд в деревне Николо-Хованское в Новой Москве. Впоследствии автомобиль достали из воды. Водитель не пострадал.