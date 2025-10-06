Мотоциклист погиб в результате столкновения с автомобилем в Подмосковье

Водитель мотоцикла скончался в результате столкновения с автомобилем в Долгопрудном.

Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по Подмосковью.

«Сегодня около 15:30 возле одного из домов на ул. Первомайская произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительной информации, водитель, управляя автомобилем марки Kia, выполняя маневр поворота, совершил столкновение с мотоциклом. В результате ДТП водитель мотоцикла погиб на месте происшествия», – уточнили в пресс-службе.

Отмечается, что в настоящее время госавтоинспекторы устанавливают все обстоятельства аварии. По итогам проверки будет принято решение в установленном законом порядке.