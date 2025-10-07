В Волгограде водитель сбил 10-летнего мальчика на велосипеде

6 октября в Ворошиловском районе произошло ДПТ с участием несовершеннолетнего велосипедиста.

© Родной город

По предварительным данным ГУ МВД России по Волгоградской области, в понедельник, 6 октября, в 19.05 водитель, управляя автомобилем «Ниссан Ноут», напротив дома № 28б по ул. Радомской совершил наезд на 10-летнего мальчика, который переезжал дорогу по регулируемому пешеходному переходу на велосипеде.

В результате ДТП несовершеннолетний велосипедист доставлен в медучреждение.