На МКАД столкнулись сразу пять машин

В Москве на МКАД столкнулись несколько автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал «ДТП и ЧП Москва».

«ДТП на 77 км МКАД», — говорится в сообщении.

Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как три автомобиля попадают в ДТП и останавливаются, в этот момент в одну из машин врезается черная иномарка, а затем – белый автомобиль. От удара автомобильные детали разлетаются по дороге.

До этого сообщалось, что в Москве на МКАД частично перекрыто движение из-за автомобильной аварии с грузовиком.

Кроме того, в Бижбулякском районе Республики Башкортостан автомобиль, в котором находились подростки, врезался в лошадь. Правоохранители сфотографировали поврежденный транспорт. На кадрах видно, что у машины смят кузов, выбиты стекла, оторвана крыша. В результате произошедшего три человека, среди которых двое несовершеннолетних, получили травмы, несовместимые с жизнью. В настоящее время прокуратура устанавливает все причины и обстоятельства произошедшего.

Ранее в Ленобласти на видео сняли, как мигрант сбил школьника на переходе.