На трассе «Кострома - Пермь» пьяный водитель вылетел с дороги

Мужчина получил травмы.

© Первоисточник

В понедельник, 6 октября, в половину пятого утра на 672 км федеральной автодороги «Кострома – Шарья – Киров - Пермь» в Белохолуницком районе произошла дорожная авария с участием пьяного водителя.

По предварительной информации областной Госавтоинспекции, 32-летний мужчина, управляя автомобилем «Тойота Фанкарго» в нетрезвом состоянии, совершил съезд с дороги с последующим опрокидыванием. В результате ДТП пострадал сам водитель.