На трассе «Кострома - Пермь» пьяный водитель вылетел с дороги

В Белохолуницком районе вылетел с дороги пьяный водитель на «Тойоте»
Мужчина получил травмы.
В понедельник, 6 октября, в половину пятого утра на 672 км федеральной автодороги «Кострома – Шарья – Киров - Пермь» в Белохолуницком районе произошла дорожная авария с участием пьяного водителя.
По предварительной информации областной Госавтоинспекции, 32-летний мужчина, управляя автомобилем «Тойота Фанкарго» в нетрезвом состоянии, совершил съезд с дороги с последующим опрокидыванием. В результате ДТП пострадал сам водитель.