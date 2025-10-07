В Чите водитель Dodge Ram врезался в бетонный блок

Ночью 7 октября в Чите на улице Ленинградская водитель автомобиля Dodge Ram (1997 года рождения) не справился с управлением и врезался в бетонный блок. Об этом сообщается в Telegram-канале Госавтоинспекции региона.

В результате ДТП пассажиру 2001 года рождения была оказана одноразовая медицинская помощь.

Водитель отказался от медосвидетельствования, и на него сотрудники Госавтоинспекции составили протокол по ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ.

Причины и обстоятельства происшествия продолжают выясняться.

