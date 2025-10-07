В Тюмени водитель иномарки сбил 8-летнего пешехода

В Тюмени произошло ДТП, в котором пострадал 8-летний ребёнок. Об этом сообщили в Госавтоинспекции области.

© N24.ru

По предварительным данным, на улице Бабарынка мальчик перебегал дорогу по пешеходному переходу на красный свет. 45-летний водитель автомобиля марки Ford применил экстренное торможение, но не успел и совершил наезд на ребёнка. Отмечается, что световозвращающих приспособлений на пострадавшем не было.

– Школьник получил травму ноги, он в больнице. Обстоятельства ДТП выясняются, – рассказали в Госавтоинспекции.

Ранее «Ямал 1» писал, что в Ноябрьске малыш-самокатчик угодил под колёса иномарки. В аварии пострадал четырёхлетний мальчик.

.