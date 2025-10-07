Пассажирский поезд столкнулся с КамАЗом в Татарстане

Пассажирский поезд, следовавший по маршруту Казань - Санкт-Петербург, столкнулся на переезде с "Камазом". Об этом сообщила Приволжская транспортная прокуратура.

ЧП произошло на нерегулируемом переезде вблизи станции Свияжск в Зеленодольском районе.

В результате столкновения погибших нет, однако серьезно поврежден локомотив, а также, судя по фото и видео с места ЧП, фактически пополам разбит грузовик.

Водителю "Камаза" оказали медицинскую помощь.

Поврежденный локомотив заменили, и поезд продолжил движение по маршруту.

Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте (МСУТ) СК РФ после случившегося начало проверку по ст. 263 УК РФ о нарушение правил безопасности движения и эксплуатации ж/д транспорта.

Причина столкновения поезда с грузовиком пока не названа.