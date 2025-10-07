Автобус в Ижевске сбил 10-летнего пешехода

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске автобус с бил школьника, об этом сообщает ГАИ Удмуртии.

Авария произошла 6 октября около 15:50 напротив дома по ул. Петрова, 1. 47-летний водитель рейсового автобуса «МАЗ» наехал на пешехода — 10-летнего мальчика, который переходил дорогу по «зебре». В результате ДТП юный пешеход получил травмы и был доставлен в больницу.

Госавтоинспекция МВД по Удмуртии напоминает, что водитель транспортного средства, приближающегося к нерегулируемому пешеходному переходу, обязан уступить дорогу пешеходам.

Пешеходам же стоит помнить, что на такой переход можно выходить только после того, как оценишь расстояние до приближающего транспортного средства и убедишься, что переход для них будет безопасен.