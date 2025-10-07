За месяц в Кировской области произошло 12 ДТП с участием диких животных

Пострадал один человек.

По тогам августа на дорогах Кировской области зарегистрировано 12 дорожно-транспортных происшествий с участием диких животных. Об этом сообщили в региональном министерстве охраны окружающей среды.

В 9 случаях были сбиты лоси, также фиксировались случаи наездов на рысей, зайцев и кабанов. В аварии с диким животным пострадал один человек.

ДТП произошли в Арбажском, Афанасьевском, Верхошижемском, Даровском, Кирово-Чепецком, Омутнинском, Орловском, Свечинском, Яранском районах и на территории Кирова.