Во Владимирской области изучаются обстоятельства ДТП с пятью погибшими

Авария случилась на автодороге Р-132 «Золотое кольцо», расположенной в Гусь-Хрустальном районе. Согласно предварительной информации, водитель легкового автомобиля Kia Rio, по не установленным причинам, совершил выезд на полосу встречного движения, где произошло прямое столкновение с микроавтобусом марки УАЗ.

© runews24.ru

В результате столкновения 22-летний водитель легкового автомобиля и две пассажирки (его родственницы) погибли на месте. Единственная выжившая – 16-летняя девушка, находившаяся в салоне иномарки, получила травмы и была экстренно госпитализирована.

В микроавтобусе УАЗ также не обошлось без жертв – скончались водитель 48 лет и его 16-летний сын. Еще одного пассажира микроавтобуса отправили в больницу.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье УК РФ о нарушении правил дорожного движения, повлекшем гибель двух или более человек. В настоящее время следственная группа проводит всестороннее расследование с целью выяснения всех обстоятельств и причин трагического происшествия.

