В Ижевске произошло массовое ДТП с автобусом и тремя автомобилями

Крупная авария с человеческими жертвами произошла сегодня в столице Удмуртии. Около 14:20 на перекрестке улиц Удмуртской и Кирова столкнулись три легковых автомобиля и междугородний рейсовый автобус маршрута Пермь–Казань. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Удмуртии.

© ИА «Сусанин»

В результате аварии погиб водитель одного из легковых автомобилей и трое пешеходов. Информация о количестве пострадавших на данный момент уточняется.

На место происшествия незамедлительно выехали экстренные службы. Спасателям пришлось проводить работы по деблокированию одного из пострадавших из автомобиля.

По предварительным данным, пассажиры автобуса не пострадали.

В настоящее время на месте работают сотрудники ГИБДД и следственных органов, которые устанавливают все обстоятельства и причины трагедии. Движение на участке дороги было временно ограничено