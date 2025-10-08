Водитель без прав перевернулся в Нижегородской области

Автомобиль опрокинулся в Дивеевском округе днем 7 октября. Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД России по Нижегородской области.

Авария произошла примерно в 15:10 на 38-м километре трассы Выездное — Дивеево — Сатис. 46-летний мужчина за рулем автомобиля ЗАЗ пытался обогнать другую машину в зоне действия запрещающего знака. Водитель не справился с управлением, и легковушка перевернулась.

Виновник ДТП и его 36-летняя и 41-летняя пассажирки получили закрытые черепно-мозговые травмы и сотрясение мозга. У одной из женщин также диагностировали перелом лучезапястного сустава и ссадину лица, а сам автолюбитель, у которого, к слову, отсутствовали водительские права, находится в коме. Пострадавших госпитализировали в Травматологический центр имени Владимирского в Арзамасе.

