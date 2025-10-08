Житель Приморского края предстанет перед судом за попытку поджога военкомата

Следователем следственной части Следственного управления УМВД России по Приморскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении 24-летнего жителя региона, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 167 УК РФ «Умышленное уничтожение или повреждение имущества». По версии следствия, в августе 2024 года обвиняемый, получая инструкции от организатора через мессенджер, изготовил самодельную зажигательную смесь и прибыл к зданию призывного пункта военного комиссариата во Владивостоке. Он поджёг бутылку с горючей жидкостью и бросил её в сторону здания. В этот момент охранник призывного пункта задержал нарушителя и пресёк его противоправные действия. Злоумышленника доставили в отдел полиции, где он дал признательные показания. В ходе расследования следствием собрана достаточная доказательная база, подтверждающая причастность фигуранта уголовного дела к совершению преступления. Расследование завершено. Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.