Подросток на питбайке попал под КамАЗ в Екатеринбурге

В поселке Ключевск Березовского округа КамАЗ насмерть сбил 14-летнего мальчика на питбайке.

По информации областной ГИБДД, 50-летний водитель грузовика не уступил дорогу мотоциклу Kayo, "двигавшемуся справа". Произошло столкновение, и подросток скончался на месте.

У погибшего не было прав, питбайк ему подарили бабушка с дедушкой. Родители знали об этом, но не запретили ему управлять мотоциклом. В отношении бабушки составлен протокол за передачу управления транспортным средством человеку без водительских прав.

"С начала 2025 года в Свердловской области зарегистрировано 30 ДТП с участием несовершеннолетних водителей мототранспорта, в которых 30 подростков получили ранения. Этот показатель на 25% превышает данные прошлого года, когда за аналогичный период пострадали 24 подростка", – рассказали в УГИБДД.

