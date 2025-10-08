В Самаре госпитализировали подростка, попавшего в ДТП на мопеде

Во вторник, 7 октября, в 19:40 в Советском районе Самары "Приора" столкнулась с мопедом, передает ГУ МВД по Самарской области.

Как уточнили в ГАИ, ДТП произошло напротив дома № 21 по Измайловскому переулку. 45-летний водитель Lada Priora при развороте не уступил дорогу и столкнулся с мопедом ALFA под управлением 15-летнего подростка, который двигался в попутном направлении без мотошлема.

С места ДТП несовершеннолетний госпитализирован.