В Нижегородской области «Газель» врезалась в отбойник на трассе

В Княгининском округе автомобиль попал в ДТП, наехав на дорожное ограждение на участке трассы Работки — Порецкое. Об этом сообщает УГИБДД по Нижегородской области.

© Нижегородская правда

Авария произошла вечером 7 октября. 49-летний водитель автомобиля ГАЗ-330232 превысил скорость и выехал на встречную полосу на участке, где проводились строительные работы. В результате машина влетела в отбойник в месте сужения проезжей части.

Водитель «ГАЗели» получил травмы, в связи с чем был госпитализирован в районную больницу города Лыскова для дальнейшего оказания помощи.