В Волгоградской области в ДТП погибли два человека

Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства ДТП в Красноармейском районе Волгорадской области.

По предварительной информации ГУ МВД России по Волгоградской области, 7 октября 2025 года в 18.40 час. в районе СНТ «Якорь» пос. Кирова Красноармейского района Волгограда столкнулись «Лада Гранта» и «Тойота Камри».

В результате ДТП водитель «Лады» скончался до приезда скорой медицинской помощи, его пассажирка от полученных травм скончалась в медучреждении. Еще одна женщина, ехавшая в «Ладе», и четырехлетняя пассажирка «Тойоты» доставлены в медучреждение.