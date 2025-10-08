Три человека пострадали в ДТП на Кутузовском проспекте в Москве

Две легковые машины BMW и Daewoo столкнулись на Кутузовском проспекте в Москве. В результате аварии травмы получили три человека. Об этом в среду, 8 октября, сообщил источник, знакомый с ситуацией.

— По предварительной информации, на Кутузовском проспекте в районе дома 52 произошло столкновение автомобилей BMW и Daewoo. В результате ДТП три человека пострадали, — передает слова источника агентство городских новостей «Москва».

Участников аварии, которым потребовалась медицинская помощь, доставили в больницу.

Ранее ДТП с участием двух автомобилей произошло на улице Годовикова на северо-западе столицы. В результате столкновения одна из машин съехала с дороги и сбила пешеходов. Под колесами транспортного средства оказались трое человек: две женщины и мужчина. Им оказали помощь.

До этого грузовик врезался в машину на 37-м километре трассы М-2 «Крым» возле подмосковного Подольска. В результате ДТП пострадали три человека, находившиеся в салоне легковушки.