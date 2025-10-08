Жена бизнесмена устроила аварию с элитными авто в центре Екатеринбурга

Жена бизнесмена устроила аварию с элитными автомобилями в центре Екатеринбурга
На перекрёстке улиц 8 Марта и Бориса Ельцина в Екатеринбурге столкнулись люксовые Lamborghini и Mercedes. За рулём спорткара находилась Екатерина Шишкина — супруга владельца автопарка элитных автомобилей Артёма Шишкина, пишет телеграм-канал "112".
Предварительная причина ДТП — водитель Lamborghini не уступила дорогу Mercedes. Оба автомобиля получили механические повреждения.
Это уже второе ДТП в семье Шишкиных за последний месяц. В сентябре 2025 года Артём Шишкин попал в аварию на трассе Казань-Екатеринбург, не справившись с управлением на высокой скорости, отмечает канал.