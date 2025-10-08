Подросток на квадроцикле сбил двух четырехлетних детей в Люберцах

Подросток на квадроцикле влетел в двух четырехлетних детей в поселке Красково в Люберцах. Пострадавших экстренно доставили в больницу. Об этом в среду, 8 октября, сообщил Telegram-канал Mash.

© Вечерняя Москва

По его данным, за рулем транспорта был юноша 16–17 лет, около него сидел его приятель. Родители потерпевших не дали хулиганам уехать и передали их правоохранителям, следует из публикации.

В Подмосковье 16-летний подросток на питбайке погиб вместе с 18-летней подругой, пытаясь уйти от погони ДПС. Юноша катался с девушкой, когда их заметили инспекторы. В попытке произвести впечатление он резко увеличил скорость, но не смог справиться с управлением.

Ранее подросток за рулем питбайка пострадал после того, как в него врезалась иномарка. ДТП произошло на западе столицы. Несовершеннолетнего доставили в больницу.