Рок-певица Энн Эвертон погибла в ДТП в США

Американская рок-певица Энн Эвертон погибла в результате дорожно-транспортного происшествия в штате Нью-Йорк. Об этом в среду, 8 октября, сообщило издание Metro.

Авария произошла 3 октября на межштатной автомагистрали I-87. Фургон, в котором находились 43-летняя исполнительница и ее муж Брайан Данилоски, столкнулся с полицейской машиной. Эвертон скончалась на месте от полученных травм.

Ее супруг был госпитализирован с тяжелыми повреждениями. В настоящее время в социальных сетях организован сбор средств на его лечение. Полиция штата Нью-Йорк устанавливает все обстоятельства произошедшего.