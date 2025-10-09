Три человека погибли в ДТП в Башкирии
Три человека, включая ребенка, погибли в ДТП, произошедшем на дороге в г. Сибай Республики Башкортостан. Об этом сообщил главный государственный инспектор безопасности дорожного движения региона Владимир Севастьянов.
Столкновение легкового автомобиля с попутной машиной, а затем со встречным грузовиком произошло в четверг утром на Загородной улице г. Сибая. По словам инспектора водитель Skoda Yeti при завершении обгона столкнулся с попутной машиной и от удара вылетел под встречный "Камаз".
"В результате ДТП водитель Skoda Yeti и его 40-летняя пассажирка погибли до приезда скорой медицинской помощи, их 13-летняя дочь скончалась в медучреждении", - написал чиновник.