Три человека погибли в ДТП в Башкирии

Три человека, включая ребенка, погибли в ДТП, произошедшем на дороге в г. Сибай Республики Башкортостан. Об этом сообщил главный государственный инспектор безопасности дорожного движения региона Владимир Севастьянов.

Столкновение легкового автомобиля с попутной машиной, а затем со встречным грузовиком произошло в четверг утром на Загородной улице г. Сибая. По словам инспектора водитель Skoda Yeti при завершении обгона столкнулся с попутной машиной и от удара вылетел под встречный "Камаз".