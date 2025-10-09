В Оренбурге подросток угнал мотоцикл и попал в ДТП

Юного нарушителя привлекли к уголовной ответственности.

Как рассказали в пресс-службе регионального УМВД, на городской площади сотрудники ДПС заметили мотоциклиста, проигнорировавшего требование об остановке. Во время погони водитель потерял контроль на перекрестке и столкнулся с препятствием.

За рулем находился 16-летний подросток. Он получил незначительные травмы, медицинская помощь была предоставлена на месте происшествия.

Выяснилось, что мотоцикл числился в угоне, о котором заявил его владелец. Против задержанного возбуждено уголовное дело за незаконное завладение транспортным средством, предусматривающее до пяти лет лишения свободы.