Водитель «Лады» уснул за рулем и попал в жесткую аварию на трассе М‑12

Смертельное ДТП произошло на трассе М‑12 в Пильнинском округе утром 9 октября. Водитель заснул за рулем и потерял управление, сообщает УГИБДД по Нижегородской области. Столкновение произошло около 6 часов утра.

© Нижегородская правда

Как рассказали в пресс-службе ведомства, 22-летний водитель автомобиля LADA Priora ехал по трассе Казань-Москва и, не справившись с усталостью, уснул за рулем автомобиля. В результате чего легковушка столкнулась с BMW в соседнем ряду, а затем врезалась в отбойник и перевернулась.

Виновник ДТП скончался на месте еще до приезда машины скорой помощи.

В настоящее время обстоятельства происшествия уточняются правоохранительными органами.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщили, что три человека пострадали в аварии в Лыскове.