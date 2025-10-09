В Люберцах подросток на багги сбил двух детей на пешеходном переходе

В Подмосковных Люберцах произошел наезд на двух 4-летних детей на пешеходном переходе. Малышей сбил 17-летний подросток, не имевший прав на управление багги, передает пресс-служба ГСУ СК России по Московской области.

ДТП произошло вчера, 8 октября. 17-летний парень совершил наезд на двух 4-летних детей, переходивших дорогу по пешеходному переходу. Юноша на багги не имел прав на управление транспортным средством.

Пострадавших детей доставили в медучреждение. Им оказана необходимая медицинская помощь. В отношении подростка возбуждено уголовное дело по статье «нарушение правил дорожного движения, совершенное лицом не имеющим права управления транспортным средством, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью».

Юноша на подписке о невыезде и надлежащем поведении. Оперативниками произведен осмотр места происшествия, опрошены свидетели, изучены записи с камер видеонаблюдения. Сбор доказательной базы продолжается.

