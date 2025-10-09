Голубь спровоцировал массовое ДТП в Хабаровске

Массовое ДТП произошло этим утром в Хабаровске. Причиной аварии стал голубь, пишет тг-канал Amur Mash.

Авария произошла на улице Калинина. Водитель пытался объехать голубя. В какой-то момент он потерял управление машиной и врезался в припаркованные и проезжавшие транспортные средства.

В результате столкновения пострадал один человек. С переломом ноги его госпитализировали в местную больницу. На месте происшествия работают представители Госавтоинспекции. Оценивается ущерб, причиненный любителем птиц.

