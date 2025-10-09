В Ростове иномарка сбила женщину около остановки

Ростовская область, 9 октября 2025, DON24.RU. В Ростове-на-Дону иномарка сбила пожилую женщину, которая стояла вблизи остановочного павильона «Универсам» в Западном жилом массиве. Об этом сообщает телеканал «ДОН 24» со ссылкой на очевидцев.

«В результате пенсионерка получила травму головы и различные ушибы», – пишет источник.

На место прибыла скорая, женщину госпитализировали.

Ранее в управлении Госавтоинспекции по Ростовской области водителям порекомендовали быть осторожнее на дороге из-за дождливой и туманной погоды.