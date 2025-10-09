В Ноябрьске водитель легковушки сбил пешехода

В Ноябрьске водитель автомобиля LADA сбил пешехода на нерегулируемом переходе. Инцидент произошел вечером 8 октября в районе Высоцкого, 30.

По предварительной информации, водитель не уступил дорогу переходившей проезжую часть 25-летней девушке, в результате чего она оказалась под колесами легковушки.

Девушка получила травмы, с которыми ее доставили ноябрьскую горбольницу. Обстоятельства ДТП выясняют автоинспекторы.

Ранее сообщалось, что в Ноябрьске легковушка сбила мужчину на пешеходном переходе. Авария случилась в районе дома № 9а по улице Дзержинского.

