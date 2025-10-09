В Кузбассе спасли легендарного байкера из Запорожья, попавшего в ДТП

Кузбасские врачи спасли известного мотопутешественника из Запорожья. Байкер Владимир Гожий попал в тяжелое ДТП под Мариинском.

Легендарный байкер по прозвищу Кот объехал на своем "железном коне" всю Россию. Мужчина рассказывает, что преодолел на мотоцикле около 50 тысяч километров - это больше, чем длина экватора. В прошлом году Гожий посетил Мурманскую область, а в этом году отправился в одиночное путешествие из Запорожья во Владивосток. Решил сделать себе подарок на шестидесятилетие.

"Была цель - доехать на мотоцикле до Владивостока в одиночку. За пять лет мы с женой вложили в мотоцикл всю душу. Мотоцикл не сильно мощный, развивает крейсерскую скорость 100-110 км/ч, но мне для путешествия этого было достаточно", - рассказывает байкер.

В дороге Гожий вел бортовой журнал, встречал новых знакомых и друзей и особенно отмечал сибирское гостеприимство.

Однако на 29-е сутки путешествия он попал в ДТП под Мариинском.

"Пострадавшего с помощью санавиации доставили в Кузбасскую клиническую больницу скорой медицинской помощи имени Подгорбунского. У пациента диагностировали перелом бедра и плеча, - сообщили в министерстве здравоохранения Кузбасса. - Долгое время он провел в реанимации, где врачи стабилизировали его состояние, а затем его перевели в отделение травматологии". Лечение было длительным и осложнялось тромбозом нижних конечностей. Пациенту провели эндопротезирование тазобедренного сустава, затем "собрали" переломанную руку. "Я даже не знаю, какие слова тут подобрать, это асы своего дела, - благодарит врачей Владимир Леонтьевич. - Я сам работаю в строительстве и люблю четкость, миллиметр к миллиметру. Но у врача совсем другая работа, я бы такую работу не потянул никогда в жизни, здесь нужно призвание. Я благодарен медикам, что вытащили меня".

Мотоцикл байкера, к сожалению, восстановлению не подлежит. А вот прогнозы на восстановление его здоровья самые благоприятные. Да, Гожию предстоит долгая реабилитация. Но он не теряет оптимизма и утверждает, что к весне уже попробует сесть на велосипед.

Путешественника уже выписали из больницы. Совсем скоро он вернется домой. На самолете.