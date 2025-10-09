Россиянка погибла в Абхазии

В Абхазии российская туристка погибла в ДТП в высокогорном поселке Акармара выше города Ткуарчал. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Абхазии.

«Автомобиль с российскими туристами сорвался в пропасть у села Акармара. В результате погибла одна туристка из РФ», — говорится в сообщении.

Спасателям удалось вызвались из 50-метровой расщелины троих пострадавших россиян и тело туристки. Четверо, в том числе местный водитель, выбрались самостоятельно. Семерых пострадавших госпитализировали.

До этого семья из трех человек пропала во время туристического похода в Красноярском крае. По предварительным данным, еще 28 сентября мужчина 1961 года рождения, женщина 1977 года рождения и их пятилетний ребенок отправились в сторону горы Буратинка, однако с тех пор не выходили на связь. Пропавших ищут несколько десятков полицейских, спасателей, добровольцев и местных жителей.

По данным Mash, автомобиль потерявшейся семьи нашли в поселке Кутурчин.